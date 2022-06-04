Минобороны России: ВСУ отступили из Северодонецка в Славянск

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Минобороны России сообщило об отступлении войск Украины от Северодонецка. По данным ведомства, ВСУ понесли серьезные потери, в ряде подразделений достигающие 90%.

Подразделения ВСУ, понеся критические потери (в ряде подразделений – до 90 %) в ходе боев за Северодонецк, отступают в направлении Лисичанска, — говорится в сообщении.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник раскрыл детали продвижения спецоперации. Он сообщал, что солдаты ВСУ остались лишь на промышленной территории завода «Азот» в городе Северодонецке. Он отметил, что союзные войска проводят ликвидацию диверсантов, которые обстреливают Северодонецк из города Лисичанска.