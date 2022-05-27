Минобороны России раскрыло роль США в появлении оспы обезьян Минобороны РФ: в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, работают четыре биолаборатории США

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Оспа обезьян пришла из Нигерии, а в этой стране работает не менее четырёх биолабораторий США, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) проверить работу подконтрольных США биолабораторий, расположенных в Нигерии. Кириллов также заявил, что инструкторы из США обучали украинских военных экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

Следует напомнить о странном совпадении, которое нуждается в дополнительной проверке специалистами. Так, по данным европейских и американских СМИ, в материалах Мюнхенской конференции по безопасности 2021 года <...> отрабатывался сценарий противодействия вспышке, вызванной новым штаммом вируса оспы обезьян, — рассказал он.

По словам Кириллова, если нарушения Вашингтоном требований биобезопасности останутся без внимания, это может стать причиной использования обезьяньей оспы в террористических целях. Он отметил, что с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США, а также Центра исследования вакцин неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с этой инфекцией.

Первый случай заражения оспой обезьян был обнаружен в Великобритании 7 мая. Предполагалось, что пациент заразился во время поездки в Нигерию. Лидером в антирейтинге заболеваемости инфекцией стала Испания. На сегодняшний день медики зафиксировали заразившихся оспой обезьян в Бельгии, Франции, Италии, Португалии, Швеции и ряде других стран.

По мнению вирусолога Александра Чепурнова, инфекцию могли искусственно модифицировать. К сомнениям в естественном происхождении оспы обезьян его подтолкнуло то, что вирус практически не мутирует. Он отметил, что ДНК вируса имеет в тысячу раз реже спонтанные изменения, чем у коронавируса.