Минобороны РФ сообщило о ликвидации до 300 наемников под Николаевом

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по пункту временной дислокации иностранных наемников под Николаевом, сообщил представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга. По данным ведомства, ликвидировано до 300 солдат, сражающихся на стороне Украины. Помимо этого, более 200 военнослужащих ВСУ, 3 танка и 16 боевых бронированных машин было уничтожено ударами ВКС России в регионе.

Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков, — гласит сообщение.

Кроме того, за минувшие сутки в результате массированного огня по позициям 14-й и 92-й механизированных бригад в Харьковской области и 66-й механизированной бригады в районе Щурово ДНР украинские войска потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными, а также 19 единиц военной техники.