Продавцам импортных компьютеров могут поставить новое условие Минцифры может обязать предустанавливать российские ОС на импортные компьютеры

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Правительство планирует обязать продавцов компьютеров предустанавливать на них российские операционные системы (ОС) в качестве вторых, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве. Согласно проекту постановления Минцифры, при нарушении этого требования товар могут конфисковать.

Российская ОС должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале, — сообщил собеседник журналистам.

По мнению председателя совета директоров «Базальт СПО» Алексея Смирнова, предустановка российских ОС поможет бороться с контрафактными поставками устройств с нелегальной Windows. При этом представитель РАТЭК Антон Гуськов уверен, что такая мера приведет к подорожанию продукции и техническим проблемам.

Установка же двух ОС одновременно реализуема не на всех устройствах, — объяснил он.

Ранее сотрудникам внутриполитического блока администрации президента порекомендовали заменить iPhone на смартфоны других марок и работающих на иной ОС. Требование связано с соображениями безопасности: в АП считают, что iPhone в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны Запада, чем другие смартфоны. Чиновникам рекомендовано пользоваться либо Android, либо его китайскими аналогами, либо российской разработкой «Аврора».