МИД: Россия будет оплачивать взносы в бюджет ООН в рублях Представитель МИД Ильичев: Россия будет оплачивать взносы в бюджет ООН в рублях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия прорабатывает возможность перейти на перечисление взносов в бюджет ООН и учреждений системы ООН в рублях, заявил «Интерфаксу» директор департамента международных организаций МИД Петр Ильичев. По его словам, это связано с западными санкциями и недружественной политикой американских и швейцарских банков.

Переход на перечисление взносов в рублях прорабатывается и во многом зависит от готовности и возможности наших партнеров в ООН принимать платежи в российской валюте, — сказал Ильичев.

Ранее замглавы департамента «Газпрома» Кирилл Полоус предложил перевести на рубли оплату сжиженного природного газа для недружественных стран. Выступая в Госдуме, он заявил, что разработка и внедрение контрсанкционных мер приобретает все более важное стратегическое значение для страны и распространение расчетов в рублях на сегмент СПГ следовало бы только приветствовать. Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что поддерживает эту идею и высказался за максимально возможное расширение практики рублевых расчетов за поставляемые на экспорт товары.