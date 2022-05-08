Медведев усомнился, что Западная Европа прошла денацификацию

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев / Фото MIT Russia/via Global Look Press

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в Telegram-канале в ответ на решение мэра Праги Зденека Гржиба лишить маршала Ивана Конева статуса почётного гражданина города усомнился в том, что Европа после Второй мировой войны прошла денацификацию. Он обвинил Запад в лицемерии, отметив, что Гитлер и гауляйтер Судет в других чешских городах до сих пор «пользуются почестями», которых намерены лишить советского маршала.

Мерзкое и трусливое лицемерие европейцев не хочет сводить счёты с демонами нацистского прошлого. Отсюда вопрос: а прошла ли после 1945 года Западная Европа, под чью дудку сейчас пляшут восточноевропейские пигмеи, настоящую денацификацию? Было ли серьёзным наказание для разного рода зигующих негодяев и коллаборантов? — возмутился он.

По словам Медведева, штурмбаннфюрер СС Вернер фон Браун, создатель первых баллистических ракет, после войны «приглянулся американцам» и возглавил ракетную программу США, а начальник оперативного отдела Генштаба сухопутных сил вермахта генерал Адольф Хойзингер в 1963 году возглавил военный комитет НАТО. По мнению зампредседателя Совбеза РФ, «корни европейской русофобии именно там».

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Израиль в игнорировании роста неонацистской идеологии на Украине. Дипломат подчеркнула, что Тель-Авив потребовал извинений от России за слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о том, что «самые ярые антисемиты — евреи». При этом, по её словам, у израильтян не вызывает возмущения «процветающий неонацизм» на Украине.