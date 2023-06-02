Медведев рассказал, кому не стоит верить помимо Apple Медведев призвал не верить компании Apple, отрицающей сотрудничество с разведкой США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что не верит заверениям компании Apple, отрицающей использование iPhone в интересах спецслужб США, передает РИА Новости. Он призвал россиян также быть осторожнее со смартфонами Samsung на платформе Android.

Когда любая, даже самая крупная технологическая компания говорит, что она по идейным соображениям отказывается сотрудничать с национальным разведсообществом, это означает одно из двух: она беззастенчиво врет или она собралась закрыться. <...> Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android, — сказал Медведев.

Также он процитировал известную фразу группенфюрера СС Генриха Мюллера из сериала «Семнадцать мгновений весны».

Как говаривал Мюллер в известном сериале — «верить в наше время нельзя никому, даже себе», — заключил зампред Совбеза.

1 июня Федеральная служба безопасности России сообщила, что спецслужбы США использовали iPhone для слежки за дипломатами, работающими на территории РФ. В МИД России заявили, что это не первый случай, когда США использовали IT-корпорации для сбора данных пользователей без их ведома. Представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день заявил, что сотрудникам администрации президента России запрещено использовать cмартфоны Apple в служебных целях.