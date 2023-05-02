Медведев похвалил Маска после разблокировки поста в Twitter

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил предпринимателя, владельца Twitter Илона Маска после разблокировки своего поста в соцсети. На своей странице он написал, что бизнесмену удалось внести улучшения в работу платформы, и жест в его адрес — явное тому доказательство.

Илон Маск все-таки успел что-то изменить в Twitter. Признание общественного интереса к предыдущему сообщению свидетельствует об этом, — подчеркнул Медведев.

29 апреля Twitter ограничил доступ к публикации Медведева, в которой тот заявил, что Польши не должно существовать как государства для России, пока страной руководят русофобы. Он пообещал уничтожить польских наемников, воюющих на стороне Украины в зоне СВО. Так Медведев прокомментировал решение Варшавы изъять здание школы при российском посольстве.

2 мая Twitter снял ограничения с твита Медведева. В примечании к записи сказано, что она нарушает правила соцсети, однако представляет собой предмет общественного интереса, поэтому руководство компании и приняло решение разблокировать ее.