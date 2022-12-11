Медведев: наш враг окопался не только на Украине Медведев: Россия наращивает производство мощных средств поражения, поскольку враг окопался по всему миру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги России, в отличие от Украины, находятся не в пределах одной страны, именно поэтому государство наращивает производство наиболее мощных средств поражения. В своем Telegram-канале он указал, что противниками Москвы являются страны Европы и Северной Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия, в связи с чем ей намного сложнее, чем Киеву.

Псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями, захлебываясь своей токсичной слюной, заявляют, что их враг расположен в границах России, с Запада до Владивостока. Бешенство не лечится. Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии, — написал бывший президент России.

Он подчеркнул, что разработки основаны на «новых принципах».

Ранее Медведев заявил, что у российской армии будет достаточно всех видов вооружений, и посоветовал врагам не надеяться, что они кончатся. По его словам, механизм ВПК должен работать как часы.

До этого зампред Совбеза заявил, что сам публикует посты в своем Telegram-канале, однако помощники у него есть. При этом политик признал, что в его сообщениях бывают резкие вещи. Экс-премьер призвал говорить правду, поскольку это ключ к доверию.