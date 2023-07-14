Медведев доложит Путину о подготовке будущих участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил в своем Telegram-канале о посещении полигона Тоцкий в Оренбургской области. По итогам этой поездки он представит доклад президенту Владимиру Путину о ходе подготовки будущих участников спецоперации на Украине.

В ходе визита Медведев осмотрел боевую технику, понаблюдал за ее маневрами, а также пообщался с командирами. Он отметил, что боевое слаживание на данном полигоне только началось и попросил офицеров поделиться своими соображениями о том, как можно улучшить данный процесс и какие есть сложности.

Результатом будет мой доклад на имя верховного главнокомандующего о том, каким образом происходит боевая и политическая подготовка для всех, кто будет участвовать в специальной военной операции. В этом цель, — сказал Медведев.

Ранее Медведев охарактеризовал российскую армию как современную и героическую, несмотря на наличие некоторых проблем, которые свойственны любой армии мира. Он также заявил, что спецоперация на Украине может закончиться в течение нескольких дней, если Запад перестанем снабжать ВСУ оружием и боеприпасами.