«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией

Президент России Владимир Путин пошутил, отвечая на вопрос о месте «русского медведя» в союзе с Китаем и Индией. На пленарной сессии Восточного экономического форума модератор напомнила главе государства о фотографии, где он сидит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Выступление Путина транслировалось на Ruтube-канале ВЭФ.
В Сети снимок символично описали словами «слон, дракон и медведь». Модератор спросила, какое место занимает медведь в этом союзе.
Медведь — он и есть медведь, — шутливо ответил российский лидер.
По его словам, это животное является символом России. В то же время Путин подчеркнул, что, находясь на Дальнем Востоке, нельзя не вспомнить об уссурийском тигре.
Самый большой тигр в мире — уссурийский, то есть тоже российский, — резюмировал политик.
Ранее Путин выразил мнение, что действующая модель однополярного мира является несправедливой и должна уступить место многополярной системе международных отношений. По его словам, все участники мирового сообщества должны обладать равными правами и возможностями.