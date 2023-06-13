Мантуров рассказал, когда импортозамещенный Superjet отправится в полет Мантуров: SSJ New отправится в первый полет в ближайшее время

Фото: shutterstock

Российский самолет Sukhoi Superjet New отправится в свой первый полет уже в ближайшее время, заявил в беседе с РИА Новости вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, после получения сертификата типа летательные средства начнут поставляться заказчикам, включая авиакомпанию «Аэрофлот».

Первый полет в импортозамещенном облике произойдет в ближайшее время, — сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что новый отечественный саолет может получить российское название, однако для этого необходимо взвесить все связанные преимущества и сложности.

Также Мантуров рассказал, что в настоящее время Россия занимается разработкой отечественного дальнемагистрального самолета. По его словам, создание такого самолета запланировано на 2028–2030 годы. Он отметил, что совместная разработка самолета продолжится. В то же время РФ создает и собственный проект лайнера. В частности, НИЦ «Институт имени Н. Е. Жуковского» исследует новые технологии и определяет облик объекта в рамках научно-исследовательской работы «Интеграл».

Ранее сообщалось, что Ространснадзор в 2022 году выявил более двух тысяч полетов, в ходе которых на самолетах использовались запасные части и компоненты с истекшим сроком годности. Причиной называлось увеличение стоимости и сроков доставки деталей. Некоторые из них стало в принципе невозможно завезти в страну.