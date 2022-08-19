«Лучший руководитель»: Вассерман поддержал идею построить Берия Центр Вассерман назвал Берию лучшим в СССР руководителем и одобрил идею учредить Берия Центр

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анатолий Вассерман

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru поддержал идею экс-советника ректора Уральского горного университета Вадима Аверьянова открыть в Новоуральске Берия Центр в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. Парламентарий назвал Берию лучшим в СССР и одним из лучших в мире руководителей больших комплексных проектов, который требовал согласования научных и инженерных дисциплин, отраслей и производства.

Именно Берия возглавлял три спецкомитета при Совмине СССР: по ядерной энергетике, по ракетостроению и по бортовой электронике. Их работа в сумме дала то, что сейчас называют «ракетно-ядерный щит Родины». За одно это он заслуживает создания полномасштабного музея, причем, прежде всего, научно-технического. Кроме того, ему же удалось в конце 1938-го остановить мясорубку, именуемую Большим террором, — рассказал Вассерман.

Он добавил, что репрессии конца 1930-х запустили партийные аппаратчики среднего звена, в основном областного, для противодействия начатой Иосифом Сталиным реформы системы управления, изрядно бившей по интересам именно этого слоя чиновников.

Интрига, затеянная ими, наложилась на интриги внутри НКВД и породила результат, которого не ожидали ни в НКВД, ни аппаратчики. И остановила мясорубку только серия управленческих маневров и передача НКВД в ведение Берии. Так что он, несомненно, заслужил полноценный музей. По крайней мере посерьезнее Ельцин Центра — этого ведра помоев. [Ведро помоев] — это не Ельцин, он свое получил, а сам центр, так как руководят им люди, на фоне которых даже Ельцин выглядит вменяемым, — заключил Вассерман.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев в разговоре с NEWS.ru не поддержал идею о строительстве Берия Центра в России. Он признался, что не понимает, зачем это делать. По словам парламентария, России нужно переходить на практические действия и меньше уделять внимания организационным мероприятиям, от которых «нет никакого толка».

Бывший советник ректора Уральского горного университета, сталинист Вадим Аверьянов предложил открыть в Новоуральске Берия Центр в противовес существующему Ельцин Центру в Екатеринбурге. По его мнению, это сделать необходимо, так как молодежь с его появлением начнет «правильно» воспринимать историю.

Новоуральск был выбран для открытия Берия Центра неслучайно. Здесь, по словам Аверьянова, генеральный комиссар госбезопасности СССР выступил инициатором строительства Уральского электрохимического комбината.