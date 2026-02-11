Лавров заявил о необходимости переговоров с командой Трампа Лавров: время для стратегического диалога Москвы и Вашингтона настало

Стратегический диалог между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа давно назрел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что такие переговоры еще не начались, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Стратегический диалог с администрацией Трампа еще не начался, мы к этому готовы, они пока еще думают, созревают. Он назрел, — сказал Лавров.

Также дипломат обратил внимание на то, что внешнеполитический курс России останется неизменным независимо от внешнего давления. По его словам, ни угрозы, ни шантаж никак на него не повлияют.

Он добавил, что Россия примет адекватные меры военно-технического характера в случае милитаризации Гренландии и создания там военных потенциалов, нацеленных на РФ. Министр также отметил, что вопрос насчет будущего острова не касается России.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что экономические вопросы остаются важным направлением диалога Москвы и Вашингтона. По его словам, Россия и США заинтересованы в сотрудничестве.