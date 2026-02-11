Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:27

Лавров заявил о необходимости переговоров с командой Трампа

Лавров: время для стратегического диалога Москвы и Вашингтона настало

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стратегический диалог между Москвой и администрацией президента США Дональда Трампа давно назрел, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Госдуме. Он отметил, что такие переговоры еще не начались, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Стратегический диалог с администрацией Трампа еще не начался, мы к этому готовы, они пока еще думают, созревают. Он назрел, — сказал Лавров.

Также дипломат обратил внимание на то, что внешнеполитический курс России останется неизменным независимо от внешнего давления. По его словам, ни угрозы, ни шантаж никак на него не повлияют.

Он добавил, что Россия примет адекватные меры военно-технического характера в случае милитаризации Гренландии и создания там военных потенциалов, нацеленных на РФ. Министр также отметил, что вопрос насчет будущего острова не касается России.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что экономические вопросы остаются важным направлением диалога Москвы и Вашингтона. По его словам, Россия и США заинтересованы в сотрудничестве.

Сергей Лавров
США
Россия
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры задержания стрелка из Анапы
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.