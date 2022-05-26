Лавров сообщил об опасных находках из биолабораторий США в Мариуполе

Лабораторные исследования / Фото Piero Tenagli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обнаруженные данные в военных лабораториях США на территории Украины подтверждают факт того, что там могли заниматься разработкой биологического оружия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT Arabic. Министр рассказал, что российские военные обнаружили в американских биолабораториях в Мариуполе множество документов и опасных объектов исследований. По словам министра, Россия будет требовать от Совбеза ООН инициировать «конкретные действия, которые необходимо предпринять по Конвенции о биологическом оружии», чтобы заставить США дать подробные разъяснения по своей деятельности.

Имеющиеся и сохранившиеся там образцы патогенов и документы четко показали военную направленность проводимых там экспериментов, — подчеркнул Лавров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цель лабораторий США на постсоветском пространстве — сбор биоматериалов и изучение специфики распространения вирусов. Глава государства отметил, что РФ давно била тревогу относительно военно-биологической деятельности Соединённых Штатов Америки в странах бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине. По его словам, РФ готовится к официальному расследованию деятельности биолабораторий США на украинской территории.