Лавров резко ответил фотографу на заседании ОДКБ

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Совместное заседание СМИД, СМО и КССБ ОДКБ в Ереване

Глава МИД России Сергей Лавров на совместной фотосессии представителей стран ОДКБ в Ереване резко ответил фотографу на просьбу подвинуться, передает Telegram-канал URA.RU. Министр сказал фотографу, что его дело «фотографировать, а не указывать».

Еще чего? Ваше дело фотографировать, а не указывать, — сказал Лавров.

На этой же фотосессии Лавров немного присел, чтобы в кадр смог попасть министр обороны РФ Сергей Шойгу, стоящий во втором ряду. Лавров улыбнулся, а затем подвинулся для фотосъемки.

Перед саммитом лидеров стран G20 в Индонезии стало известно, что общее фото было отложено из-за нежелания ряда участников фотографироваться с Лавровым. Индонезийский лидер Джоко Видодо в своей речи на открытии «Большой двадцатки» призвал не делить мир на части, а также положить конец конфликту на Украине.

В групповой фотосъемке в конечном счете приняли участие только пять человек: президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, президент Индонезии Джоко Видодо, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Австралии Энтони Албанез и президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.