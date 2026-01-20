Лавров предостерег власти Германии от самонадеянности в отношении России Лавров призвал помнить, к чему приводила самонадеянность германского руководства

Антироссийские заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца говорят о самонадеянности властей ФРГ, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе итоговой пресс-конференции. Глава ведомства провел исторические параллели, указав на опасность самоуверенности Берлина, передает корреспондент NEWS.ru.

Лавров отметил, что открытые призывы к нанесению стратегического поражения России сейчас звучат реже. Однако, по его оценке, эта цель продолжает сохраняться в планах некоторых европейских лидеров.

В качестве примера министр привел два высказывания немецкого канцлера. Он напомнил слова Мерца о необходимости сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе, а также о его сравнении успеха России на Украине с «умиротворением Гитлера».

Мало кто на него обратил внимание, но стоило бы. И, безусловно, мы хорошо помним и не должны забывать о том, к чему приводила подобная самонадеянность германского руководства несколько раз в истории, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что европейские лидеры сохраняют планы нанести России стратегическое поражение. По его словам, для этих целей большинство стран Запада используют Украину.