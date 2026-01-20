Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 12:39

Лавров предостерег власти Германии от самонадеянности в отношении России

Лавров призвал помнить, к чему приводила самонадеянность германского руководства

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Антироссийские заявления немецкого канцлера Фридриха Мерца говорят о самонадеянности властей ФРГ, отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе итоговой пресс-конференции. Глава ведомства провел исторические параллели, указав на опасность самоуверенности Берлина, передает корреспондент NEWS.ru.

Лавров отметил, что открытые призывы к нанесению стратегического поражения России сейчас звучат реже. Однако, по его оценке, эта цель продолжает сохраняться в планах некоторых европейских лидеров.

В качестве примера министр привел два высказывания немецкого канцлера. Он напомнил слова Мерца о необходимости сделать бундесвер сильнейшей армией в Европе, а также о его сравнении успеха России на Украине с «умиротворением Гитлера».

Мало кто на него обратил внимание, но стоило бы. И, безусловно, мы хорошо помним и не должны забывать о том, к чему приводила подобная самонадеянность германского руководства несколько раз в истории, — сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ заявил, что европейские лидеры сохраняют планы нанести России стратегическое поражение. По его словам, для этих целей большинство стран Запада используют Украину.

Сергей Лавров
Россия
Германия
Фридрих Мерц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт сравнил подготовку к зиме у китайских и японских машин
«К чему придем?»: Володин осудил похищение президента суверенной страны
Лавров высказался о членстве Армении в ЕС и в ЕАЭС
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.