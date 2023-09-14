Лавров предостерег об опасных планах НАТО Лавров назвал опасными планы НАТО по внедрению в Азиатско-Тихоокеанский регион

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров назвал опасными планы Североатлантического альянса внедриться в Азиатско-Тихоокеанский регион. По итогам переговоров с коллегой из Мьянмы Тан Све он подчеркнул, что особую тревогу вызывают попытки НАТО устанавливать свои порядки в АТР.

Особую опасность, конечно, представляют открытые планы НАТО внедриться сюда (в Азиатско-Тихоокеанский регион. — NEWS.ru) и устанавливать здесь свои порядки, — сказал Лавров.

Ранее председатель Европейского комитета по расширению НАТО Гюнтер Фелингер в соцсети Twitter (Х) предложил Армении присоединиться к НАТО. Свое предложение он адресовал премьер-министру страны Николу Пашиняну. Представители Министерства иностранных дел республики же заявили, что речи о членстве Армении в НАТО не идет, однако страна намерена продолжить сотрудничество с Альянсом.

Турецкий дипломат Онур Оймен ранее заявил, что шансы Армении на вступление в НАТО очень низки.

Позднее «Известия» со ссылкой на заявление представителей военного блока сообщили, что Североатлантический альянс не получал запросов от Армении на присоединение к НАТО. По их словам, в настоящее время НАТО не рассматривает возможность расширения Альянса за счет Еревана.