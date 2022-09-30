Лавров назвал цели Запада на постсоветском пространстве Лавров: Запад намерен рассорить страны и народы на постсоветском пространстве

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Запад не намерен отказываться от идеи собственного развития за счет интересов других, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведдеятельности. По его словам, которые приводит ТАСС, Запад активно применяет философию «разделяй и властвуй» в отношении государств СНГ, ни одно из которых не застраховано от попыток вмешаться в его внутренние дела.

Ни для кого не секрет, что философия «разделяй и властвуй» активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна — еще больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, — сказал Лавров.

Он уточнил, что одним из самых ярких примеров такого деструктивного курса стало превращение Украины в антироссийский плацдарм. По его словам, многолетние усилия Запада были направлены на утверждение в Киеве «неонацистского русофобского режима», «накачку» его вооруженных сил и националистических формирований современным оружием. Кроме того, Запад не скрывает своих намерений и далее бороться с Россией руками и жизнями украинцев, которых рассматривает исключительно как «расходный материал», уверен глава российского МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный Запад прорабатывает сценарии новых конфликтов на территории стран СНГ. По его словам, основная задача Запада — превратить любую страну в эпицентр кризиса, поэтому членам СНГ необходимо усиливать взаимную поддержку.

По мнению главы России, основной причиной разжигания конфликтов в странах СНГ стал развал Советского Союза. В качестве примера он привел опыт Украины. По мнению Путина, если вовремя не остановить эскалацию конфликта в странах бывшего СССР, под ударом может оказаться весь Азиатско-Тихоокеанский регион.