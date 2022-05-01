Лавров назвал цель спецоперации на Украине Лавров: целью спецоперации является безопасность востока Украины и России

Сергей Лавров / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Mediaset назвал цель специальной военной операции. По его словам, она заключается в обеспечении безопасности восточной части Украины и России. Об этом сообщается на сайте МИД.

Хотим обеспечить безопасность людей на востоке Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили угрозы безопасности Российской Федерации, — цитирует Лаврова российское внешнеполитическое ведомство.

Министр также подчеркнул, что РФ не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался, но ему следует отдать приказ «отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление».

Отвечая на вопрос, кто из лидеров мировых держав мог бы начать процесс для заключения договора между РФ, Украиной и Западом, Лавров назвал его «хорошим, но запоздалым». По мнению российского министра, решить «все проблемы миром» мог бывший президент Украины Пётр Порошенко, который в 2014 году избирался под лозунгом «Мир в Донбассе», но «потом начал войну».

Что касается Зеленского, то, по словам Лаврова, он также в рамках предвыборной кампании 2019 года «являл себя президентом мира» и у него на руках были «все «карты и козыри». Однако затем он стал «публично и аррогатно» говорить о том, что не станет выполнять договорённости, поскольку не желает «крушить украинский народ, государство».

Ранее Лавров в ходе интервью, отвечая на вопрос о здоровье президента РФ Владимира Путина, посоветовал обратиться к зарубежным лидерам, которые общались с главой российского государства в последнее время.