Лавров и Мирзоян обсудили реализацию договоренностей по Карабаху

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Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. В ходе беседы стороны обсудили перспективы реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху, достигнутых в ноябре 2020 года, в январе и ноябре 2021-го. Инициатором переговоров был Мирзоян.

Стороны подробно обсудили ход и перспективы реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, — сказано в сообщении.

Стороны договорились продолжить контакты в ближайшее время.

В Брюсселе 31 августа при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля состоялась четвертая встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны проговорили за закрытыми дверьми около четырех часов.

В итоговом коммюнике Мишель назвал обмен мнениями «открытым и продуктивным», а также подчеркнул, что с последней встречи удалось предпринять немало шагов для реализации достигнутых договоренностей.

Предыдущая трехсторонняя встреча Пашиняна, Алиева и Мишеля состоялась в Брюсселе 22 мая. Стороны условились о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. Помимо этого, они обсудили подготовку переговоров по урегулированию отношений между Ереваном и Баку и вопросы, касающиеся Карабаха.