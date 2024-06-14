«Культ убийства»: депутат обвинил ВСУ в намеренном обстреле журналистов НТВ Журавлев: ВСУ прицельно наносили удар по российским журналистам НТВ в зоне СВО

Фото: МО Украины

Украинские военные специально нанесли удар по участку фронта, где работали журналисты канала НТВ, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне депутат Алексей Журавлев. По его словам, за содеянное должны понести наказание все причастные, начиная от того, кто управлял дроном, который сбросил боеприпас, до самого президента Украины Владимира Зеленского.

Очередной прицельный удар по российским корреспондентам, причем известно, что сознательно били, прекрасно осознавая, что это именно пресса работает у линии фронта, — считает Журавлев.

По словам депутата, власти Украины никогда не жалели ни журналистов, ни женщин, ни детей. Он подчеркнул, что в украинском сегменте интернета «радостно откликнулись» на новость о ранении российского военкора и гибель оператора.

Этот культ убийства, которому активно поклоняются сейчас на Украине, не вытравить ничем; тех, кто им отравлен, можно только уничтожить. Причем всю цепочку — от того, кто нажимал на кнопку, сбрасывая на съемочную группу НТВ боеприпас с дрона, до самого Зеленского, который устроил всю эту бойню, — заключил Журавлев.

13 июня журналисты НТВ попали под обстрел в Горловке, в результате погиб оператор телеканала Валерий Кожин. Второй журналист — военный корреспондент Алексей Ивлиев — выжил, но лишился руки. В настоящее время он находится в стабильном состоянии, угрозы для его жизни нет. По данным ТАСС, его эвакуируют в Москву.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в ЮНЕСКО, ООН, ОБСЕ, а также в международный Комитет защиты журналистов в связи с атакой на съемочную группу. Она выразила соболезнования родным и близким погибшего военкора.