Заявления властей ФРГ про атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ не способствуют разрешению конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, подобные высказывания лишь продлевают «весь этот тяжелый период», передает РИА Новости.
Журналисты агентства задали Пескову вопрос, поощряется ли тем самым Киев к новым атакам на Россию.
Безусловно, поощряется. Такие заявления, собственно, продлевают весь этот тяжелый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы, — высказался Песков.
Ранее спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, при оценке попытки ударов Киева по аэродромам РФ, назвал их законными, заявив, что Киев «не обязан ограничивать» боевые действия в рамках собственных территорий.
Атаки с применением беспилотников по российским военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях были осуществлены в понедельник, 5 декабря. Минобороны РФ возложило ответственность на Украину и подтвердило гибель трех российских военнослужащих, при этом нанесенный ущерб в ведомстве назвали минимальным. Утром 6 декабря в районе авиабазы под Курском после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель.