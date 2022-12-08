В Кремле отреагировали на заявление ФРГ о законности атак ВСУ на Россию Песков: немецкие заявления об атаках Украины на территорию РФ не способствуют миру

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Заявления властей ФРГ про атаки Вооруженных сил Украины на территорию РФ не способствуют разрешению конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По мнению представителя Кремля, подобные высказывания лишь продлевают «весь этот тяжелый период», передает РИА Новости.

Журналисты агентства задали Пескову вопрос, поощряется ли тем самым Киев к новым атакам на Россию.

Безусловно, поощряется. Такие заявления, собственно, продлевают весь этот тяжелый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы, — высказался Песков.

Ранее спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, при оценке попытки ударов Киева по аэродромам РФ, назвал их законными, заявив, что Киев «не обязан ограничивать» боевые действия в рамках собственных территорий.

Атаки с применением беспилотников по российским военным аэродромам в Рязанской и Саратовской областях были осуществлены в понедельник, 5 декабря. Минобороны РФ возложило ответственность на Украину и подтвердило гибель трех российских военнослужащих, при этом нанесенный ущерб в ведомстве назвали минимальным. Утром 6 декабря в районе авиабазы под Курском после атаки БПЛА загорелся нефтенакопитель.