«Коммунисты России» не поддержали внука Зюганова на выборах мэра Москвы

Фото: vk.com/zuganov_leonid

Леонид Зюганов

Партия «Коммунисты России» не смогла поддержать на выборах мэра столицы кандидатуру внука Геннадия Зюганова Леонида, о чем стало известно известно на пресс-конференции. Лидер партии Сергей Малинкович заявил, что в Москве «Коммунисты России» еще не достигли такого влияния, чтобы проводить самостоятельную политическую линию, передает корреспондент NEWS.ru.

Для нас ситуация сложилась непростая, а том плане, что у нас нет своего кандидата от партии на выборах мэра Москвы, им должен был быть [руководитель московского отделения «Коммунистов России»] Ярослав Сидоров, но у нас не хватило ресурсов, чтобы выйти на преодоления муниципальных позиций, — заявил Малинкович.

Лидер партии объяснил, почему партия не может быть на стороне внука Зюганова.

Леонид Зюганов еще не достаточно известен и не имеет достаточного опыта, чтобы играть значимую роль на политической арене, — сказал он.

Малинкович добавил, что партия настроена на серьезную конкуренцию с КПРФ и поэтому решила поддержать на выборах кандидатуру депутата от «Справедливой России — За Правду» Дмитрия Гусева.