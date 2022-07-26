«Коммерсант»: Минстрой предложил включить новые расходы в тарифы ЖКХ «Коммерсант»: Минстрой предложил включить в тарифы ЖКХ расходы на цифровизацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минстрой предлагает включать в тарифы на тепло и воду расходы на строительство и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку умных приборов учета. В некоторых регионах это может привести к росту общего платежа за ЖКХ сверх инфляции, пишет «Коммерсант».

Ожидается, что увеличение тарифов на воду и тепло может помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ стоимостью 393 млрд рублей до 2030 года. Это снизит аварийность инфраструктуры и повысит срок ее службы.

Вместе с тем поправки Минстроя могут привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции: в ФАС заявили, что не поддерживают эту инициативу, а возможность учета затрат на цифровизацию уже предусмотрена законодательством. В Минстрое заявили, что поправки не повлияют на величину тарифов на коммунальные услуги для населения, поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства.

Ранее эксперт в области жилищно-коммунального хозяйства, юрист Евгения Юнисова назвала способы, при помощи которых россияне могут сэкономить на коммунальных услугах. Она рекомендовала обязательно установить счетчики холодной и горячей воды, а также не забыть заменить старые приборы на новые. По ее словам, новая техника расходует значительно меньше энергии.