Кого и почему Зюганов призвал выпороть из-за Путина: реакция президента РФ Зюганов призвал выпороть того, кто выпустил Путина без шапки на мороз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе встречи с президентом РФ потребовал наказать тех, кто отвечал за подготовку выступления Владимира Путина в Северодвинске. Что об этом нужно знать?

Кого предложил выпороть Зюганов

В ходе встречи президента РФ с лидерами парламентских фракций Геннадий Зюганов призвал «выпороть» того, кто выпустил Путина выступать в Северодвинске без шапки в 15-градусный мороз.

«Я извиняюсь, здоровье главнокомандующего в условиях войны — это здоровье нации. Мы им сделаем замечание», — объявил лидер КПРФ.

Путин, которого перебил Зюганов, перевел замечание лидера Компартии в шутку.

«Хорошо, я и на свой счет принимаю замечания. Выпорем — это мы легко, это у нас не заржавеет, это мы умеем», — сказал президент.

Владимир Путин часто попадает в объективы телекамер без головного убора, даже в сильные холода. Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил это личными предпочтениями президента и его крепким здоровьем.

Что делал Путин в Северодвинске

Зюганов выступил со своим замечанием, когда Путин говорил о пополнении российского флота атомных подводных ракетоносцев. 11 декабря в Северодвинске были подняты Андреевские флаги на АПЛ «Император Александр III» и «Красноярск».

На выступлении в Северодвинске президент объяснил, насколько значимым пополнением являются два новых подводных ракетных корабля, один из которых оснащен межконтинентальным ядерным оружием, а другой — крылатыми ракетами.

Россияне в соцсетях обратили внимание, что в ходе выступления Владимира Путина шел снег, декабрьский мороз в Северодвинске достигал минус 17 градусов, однако глава государства по своей привычке был без шапки.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин в Северодвинске

Пойдет ли Зюганов на президентские выборы

Руководство Компартии Российской Федерации рекомендовало двух кандидатов для участия в президентских выборах 2024 года. Ими стали бессменный председатель партии 79-летний Геннадий Зюганов и первый секретарь Иркутского обкома КПРФ 70-летний депутат Госдумы Сергей Левочкин, бывший член президиума ЦК КПРФ. Ранее также рассматривалась кандидатура депутата от КПРФ, председателя думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики 75-летнего Николая Харитонова.

Финальное решение по кандидату от КПРФ будет принято 23 декабря делегатами третьего этапа XVIII съезда партии.

Зюганов участвовал в президентских выборах в России с 1996 года, однако не смог достичь победы. Лучшие результаты он показал в 1996 (32% против 35% у Бориса Ельцина) и 2000 (29,2%) годах. В дальнейшем его электоральные показатели снижались. В 2004 году он не участвовал, уступив возможность баллотироваться Харитонову (набрал 13,7% против 71,3% у Путина). В 2008 году набрал 17,7%, в 2012-м — 17,2%. В 2018 году от КПРФ баллотировался беспартийный миллиардер Павел Грудинин, который, как и Харитонов, не дотянул до результатов Зюганова, набрав лишь 11,77%.

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