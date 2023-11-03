Как в РФ борются с ЛГБТ: чем помешал голубь Геннадий, при чем здесь Украина На «Эксмо» составили протокол об ЛГБТ-пропаганде из-за комикса «Голубь Геннадий»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На российское издательство «Эксмо» составили протокол об ЛГБТ-пропаганде из-за комиксов «Голубь Геннадий». Что не так с графической историей, при чем здесь депутат Госдумы Александр Хинштейн и «Лето в пионерском галстуке»?

За что хотят наказать «Эксмо»

Главное управление МВД по Москве возбудило административное дело в отношении «Эксмо» по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ст. 6.21 КоАП), сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн. Полиция усмотрела нарушения в комиксах «Голубь Геннадий».

«По результатам [проверки] 19 октября 2023 года возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 „Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних“ <...> осуществляется административное расследование», — говорится в письме МВД, опубликованном Хинштейном.

В рамках расследования назначена лингвистическая экспертиза.

О чем комиксы «Голубь Геннадий»

Серия графических рассказов повествует о смешных историях из жизни голубя, в которых отражаются его взгляды на жизнь. Герой сталкивается с различными проблемами, одна из которых — неприязнь к людям. Книги являются продолжением веб-комикса, созданного украинской художницей Татьяной Koro.

Впервые книгу опубликовало в 2018 году петербургское издательство «КомФедерация», которое входит в холдинг «Эксмо». Последний тираж в России был напечатан 21 января 2022 года, то есть до начала СВО. 1 ноября 2023 года издательство «КомФедерация» объявило о прекращении работы.

Что не понравилось Хинштейну в «Голубе Геннадии»

Хинштейн был возмущен не только ЛГБТ-пропагандой, но и тем, что автор комикса находится на Украине и направляет деньги с продажи на поддержку ВСУ.

«Изданная холдингом „Эксмо“, она [книга] открыто формирует гомосексуальные установки, хотя имеет возрастную отметку +12. <...> Вдвойне возмутительно, что автор комиксов находится на Украине и не скрывает, что направляет гонорары от книг на поддержку ВСУ», — написал Хинштейн.

Журналистка Ксения Собчак предположила, что поводом для возбуждения административного дела стал монолог в комиксе, темой которого стала ориентации Геннадия. Согласно опубликованному в Telegram-канале «Кровавая барыня» отрывку, герой считает себя пансексуалом, то есть испытывает романтическое и сексуальное влечение вне зависимости от биологического пола, руководствуясь личными качествами

"Иногда инстинкты берут верх над Геннадием. Голуби не всегда различают пол друг друга. Поэтому Геннадий предпочитает думать, что он пансексуал«,— говорится в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Александр Хинштейн

При чем здесь «Лето в пионерском галстуке»

В 2021 году Popcorn Books выпустило роман «Лето в пионерском галстуке», авторами которого стали Елена Малисова и Катерина Сильванова. За первые шесть месяцев 2022 года книга стала самой продаваемой в денежном выражении в сегменте художественной литературы.

Главные герои «Лета в пионерском галстуке» — 16-летний Юра, который приехал из Харькова в подмосковный лагерь «Ласточка» на последнюю смену, и 19-летний вожатый — студент МГИМО Володя. В процессе подготовки спектакля парни сближаются, и постепенно их дружба перерастает в романтические чувства.

«Мы считаем, что эта книга издана с нарушением закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. А эта книга не что иное, как пропаганда. Она рассчитана на детей и подростков. По нашему мнению, авторы и издательство должны понести ответственность. И если Роскомнадзор выдаст нам заключение [о наличии пропаганды ЛГБТ], мы направим обращение в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой о возбуждении уголовного дела», — рассказывала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в беседе с NEWS.ru.

После принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ роман сняли с продажи в российских магазинах.

Под запретом также оказалось продолжение «Лета в пионерском галстуке» — «О чем молчит ласточка». В списке романов, которые, по мнению властей, содержат пропаганду ЛГБТ-ценностей, также находятся «Назови меня своим именем», «Найди меня» и «Парень встретил парня». Все они также были опубликованы Popcorn Books.

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