«Как будто затихло»: депутат попросил проверить Красовского на экстремизм Sota: депутат Мосгордумы Ступин попросил СКР продолжить проверку Красовского на экстремизм

Фото: vk.com/krasovkin

Антон Красовский

По данным Telegram-канала Sota, депутат Мосгордумы Евгений Ступин написал обращение к руководителю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину с просьбой проверить журналиста RT Антона Красовского на экстремистские преступления. Ранее сотрудник телеканала заявил о необходимости «жечь и топить» украинских детей. Ступин считает, что проверка в адрес Красовского необходима для того, чтобы подобные высказывания не стали нормой в российском обществе.

Прошла неделя, и все как будто затихло. Мало того, в Telegram-каналах кремлевской сетки появились вбросы, что Красовского, возможно, благодаря гей-лобби во власти (Красовский — открытый гомосексуалист. — NEWS.ru), могут вернуть на RТ, «просто надо переждать». Вот чтобы этого не произошло, и чтобы фразы с призывом убивать людей на стали нормальностью, проверку по этому случаю нельзя оставлять без общественного контроля, — заявил Ступин.

Ранее депутат Госдумы, член комитета по культуре Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru назвал высказывание Красовского об убийстве украинских детей варварством и экстремизмом. Он призвал «останавливать расчеловечивание», которое позволяют себе представители СМИ, в шутку рассуждающие об убийствах.

До этого Бастрыкин поручил проверить слова журналиста. Депутат Госдумы Нина Останина обратилась с аналогичной просьбой к генпрокурору России Игорю Краснову.