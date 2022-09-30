Кадыров сообщил об освобождении из плена двух российских офицеров

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Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram сообщил об освобождении из украинского плена двух офицеров ВС РФ и одного чеченского бойца. Он отметил, что один из офицеров провел в плену 6 месяцев.

Вместе с бойцом из Чеченской Республики Киргизом нам также удалось вызволить из украинского плена еще двух военнослужащих, офицеров вооруженных сил РФ. Они долгое время находились в неволе, а один из них провел в плену почти 6 месяцев, — написал глава Чечни.

29 сентября Кадыров заявил о продолжении наступательных действий на Херсонском направлении. Он отметил, что командир полка «Север» ФСВНГ РФ Хасмагомед Магомадов вместе с личным составом активно подавляет сопротивление противника на ответственной территории.

Ранее глава Чечни сообщал, что бойцы спецназа «Ахмат» удерживают поселок Спорное в ДНР, успешно защищая его от атак украинских военных. По его словам, накануне бойцы ВСУ пытались отбить этот населенный пункт, однако чеченские солдаты ликвидировали нападавших. При этом он отметил, что два бойца 54-й мотопехотной бригады ВСУ пошли на сделку и сдались в плен. Глава Чечни призвал других украинских военных поступить так же.