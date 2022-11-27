Кадыров рассказал о встрече с Мантуровым в Москве

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал о встрече с вице-премьером правительства РФ — главой Минпромторга Денисом Мантуровым. Общение чиновников произошло во время рабочей поездки чеченского руководителя в Москву. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

В рамках рабочей поездки в Москву встретился с <...> Денисом Мантуровым. Мы предметно обсудили целый ряд актуальных вопросов, а также определили основные направления, на которых необходимо сделать основной упор, — сообщил глава Чечни.

По мнению Кадырова, благодаря грамотной и слаженной работе Минпромторга, несмотря на большое число санкций, промышленность страны планомерно развивается. Он также выразил благодарность Мантурову за плодотворную встречу и всестороннюю поддержку Чечни.

В пятницу, 25 ноября, Рамзан Кадыров поделился подробностями встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Глава региона заявил, что российский лидер отметил большой вклад Чечни в проведение СВО. Он отметил, что Путин выразил свою благодарность чеченским военным за «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой». Кадыров также поблагодарил президента за поддержку матерей участников спецоперации.

Ранее Кадыров заявил, что возмездие за убийство российских пленных военными Украины не заставит себя долго ждать. Для наказания виновных будет сделано все возможное, отметил он.