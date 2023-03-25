Кадыров получил медаль заслуженного правозащитника Чечни

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзана Кадыров наградили медалью «Заслуженный правозащитник Чеченской республики». Об этом РИА Новости рассказал уполномоченный по правам человека республики Мансур Солтаев. Награда также была присвоена (посмертно) первому президенту Чечни Ахмату-Хаджи Кадыров и президенту регионального общественного фонда имени Ахмата-Ходжи Кадыров Аймани Кадыровой.

Когда у чеченского народа не было никаких прав, Ахмат-Хаджи Кадыров защитил нас. Он является главным и первым правозащитником чеченского народа. На его пути трудится глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который выстроил всю систему защиты прав граждан. Также хочу поблагодарить Аймани Несиевну. Мы все знаем, как РОФ помогает обездоленным и какую лепту вносит в процветание чеченского народа, — сказал Солтаев.

Отмечается, что действующий глава республики получил медаль за выдающиеся заслуги в защите конституционных прав и свобод граждан, мужество и принципиальность в вопросах обеспечения нацинтересов своего народа и приверженность традиционным ценностям.

Ранее учительница начальной школы из Подмосковья Наталья Носенко обратилась к Рамзану Кадырову из-за угроз со стороны родителей, которые являются уроженцами Чеченской республики. Она рассказала, что проблемы с ними начались с того момента, когда школьник получил двойку.

Сам Кадыров призвал разобраться со всеми участниками нападения на Брянcкую область самым суровым образом. По его мнению, к ответу также нужно привлечь и семьи террориcтов и разбомбить все точки, имеющие прямое или коcвенное отношение к этой ситуации.