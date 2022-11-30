Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео зачистки поселка Благовещенка в Запорожской области сотрудниками подразделений ОМОН «Ахмат-Крепость» и «Ахмат-Грозный». В своем Telegram-канале он пояснил, что чеченские бойцы выполняют тщательную проверку территорий на наличие диверсантов, разведчиков и вражеских формирований.

На видеозаписи можно заметить, как бронетехника «Ахмата» таранит заборы домов жителей Запорожья, после чего чеченские солдаты проникают внутрь и осуществляют проверку на предмет наличия противника, боеприпасов и оружия.

Бойцы, как правило, не поднимают лишней шумихи во время спецмероприятий. Им важно избегать ненужных выстрелов, чтобы обезопасить мирных граждан. Поэтому работа проводится максимально аккуратно, насколько это возможно, — пояснил Кадыров.

По словам главы республики, в результате подобных зачисток чеченцы нередко находят схорны с оружием и боеприпасами, включая крупнокалиберные снаряды.

Ранее Кадыров заявил об уничтожении бойцами спецподразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе города Кременная. В комментарии к видео он подчеркнул, что украинские военные гибнут в бессмысленной борьбе за «западные ценности».