Кадыров опубликовал кадры с убитыми украинскими диверсантами под Кременной

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об уничтожении бойцами спецподразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе города Кременная. Кадры с ликвидированными военнослужащими ВСУ он опубликовал в Telegram-канале. В комментарии к видео Кадыров подчеркнул, что украинские военные гибнут в бессмысленной борьбе за «западные ценности».

Теперь, как много раз до этого, командованию ВСУ предстоит пополнить и без того длинный список погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности, — написал Кадыров.

Глава Чечни ранее заявил, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.

В конце ноября представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Кадыров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства и глава региона затронули вопрос положения дел в республике. Путин также передал Кадырову пожелания матерей чеченских военных, которые были озвучены в ходе встречи с президентом, отметил Песков.