Кадыров показал видео с брошенными Киевом «на убой» пленными Кадыров показал видео с допросом пленных, которых Украина бросает «на убой»

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров разместил в Telegram видео с допросом плененных на Украине, которых, как он считает, бросают на убой. Чеченский лидер обратил внимание на то, как «охотно отвечают на вопросы» пленные украинские солдаты.

Так их и бросают на убой отдельными маленькими группами. По 5–7 человек. Отбирают, словно лишних бычков из стада, и вперед, на заклание, за Бандеру и его отребье, — подчеркнул глава Чечни в подписи к видео.

На почти двухминутном ролике пленные называют свои имена, рассказывают о расположении украинских сил, количестве вооружений.

Ладно, были бы идейные. Но ведь нет у них убеждений. Преданные своему делу воители так охотно на вопросы не отвечают, — уверен Кадыров.

Он добавил, что спецназ «Ахмат» получил от пленных столько информации, что «обрабатывать ее времени нет».

Ранее стало известно, что Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения Рамзану Кадырову и ряду его помощников в якобы военных преступлениях. В СБУ заявили о наличии «безоговорочных доказательств». Глава Чечни в свою очередь посмеялся над обвинениями и выразил готовность приехать, куда потребуется. Он твердо подчеркнул, что продолжит участвовать в спецоперации на Украине.