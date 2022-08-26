СБУ обвинила Кадырова и его помощников в преступлениях, он ответил

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Рамзан Кадыров

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения главе Чечни Рамзану Кадырову и ряду его помощников в якобы военных преступлениях. В СБУ заявили о наличии «безоговорочных доказательств» в якобы преступлениях Кадырова. Глава Чечни, в свою очередь, посмеялся над обвинениями и выразил готовность приехать, куда потребуется. Он твердо подчеркнул, что продолжит участвовать в спецоперации на Украине.

Господа сбушники, определите место, куда нам явиться. Мы с удовольствием приедем и разберемся, кто преступник, кто убийца, кто террорист. <...> Я участвовал, участвую и буду участвовать в специальной операции и буду освобождать тех людей, которых вы мучили, над которыми издевались все эти годы, — сказал Кадыров.

СБУ заявили, что в феврале-марте Кадыров лично руководил разработкой и планированием военных операций, его обвинили по трем статьям. Его помощника, заместителя начальника войск Росгвардии по Чечне, Даниила Мартынова обвиняют в захвате Бородянского психоневрологического интерната, где в заложники якобы взяли 500 человек. Хусейна Межидова, являющегося командиром тактической группы 249 батальона «Юг», в захвате заложников в Гостомеле, которых держали в подвалах многоэтажки, а также грабежах.

Ранее Кадыров заявил об очередной отправке добровольцев из Чечни в зону специальной военной операции на Украине. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Он отметил, что добровольцы прошли хорошую подготовку для «быстрого и качественного» решения оперативных задач. Доборовольцы из спецподразделения «Ахмат», подготовленные в Чечне, совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР уже освободили более 40 населенных пунктов республики, включая Лисичанск.