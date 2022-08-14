Кадыров сообщил об отправке добровольцев на территорию СВО

Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об отправке добровольцев из Чечни в зону специальной военной операции. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа. Об этом Кадыров сообщил в своём Telegram-канале.

Очередной контингент добровольцев выехал сегодня в зону проведения специальной военной операции в Донбассе из международного аэропорта Грозного имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — написал глава республики.

Он отметил, что добровольцы имеют хорошую подготовку для «быстрого и качественного» решения оперативных задач. Добровольцы спецподразделения «Ахмат», подготовленные в Чечне, совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР уже освободили более 40 населённых пунктов республики, включая Лисичанкс. Сейчас они сражаются с ВСУ в Соледаре.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинцев не позволить странам Запада разрушить их страну. Для этого, по его словам, необходимо избавиться от «президента-наркомана» Владимира Зеленского и прогнать всех бандеровцев.