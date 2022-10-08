Кадыров поделился мнением о назначении Суровикина Кадыров заявил, что рад назначению Суровикина на роль командующего войсками РФ в зоне СВО

Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Генерал-полковник Сергей Суровикин

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что рад назначению генерала армии Сергея Суровикина на позицию нового командующего российскими войсками в зоне СВО. Он пояснил, что знаком с Суровикиным 15 лет. Кадыров охарактеризовал его как настоящего генерала и воина, которому не чужды такие понятия, как честь и патриотизм. Глава Чечни выразил уверенность, что с приходом Суровикина ситуация в зоне боевых действий изменится в лучшую сторону.

С удовольствием приветствую и рад этому назначению. <...> Могу совершенно точно сказать о нем, что это настоящий генерал и воин, опытный, волевой и дальновидный командующий, для которого такие понятия, как патриотизм, честь и достоинство, всегда стоят превыше всего, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В публикации глава республики пожелал Суровикину удачи и успехов в службе Отечеству.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что Суровикин является самым грамотным командиром в российской армии, при этом он может использовать лишь те возможности, что у него сейчас есть. Пригожин также назвал генерала легендарной личностью, который был рожден, чтобы верно служить Родине.

Суровикин был назначен командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации 8 октября министром обороны РФ Сергеем Шойгу.