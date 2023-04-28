Кабмин запретил раскрывать данные о добыче нефти Данные по добыче нефти, газа и конденсата в РФ не будут публиковать до 1 апреля 2024 года

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Правительство РФ распорядилось приостановить до 1 апреля 2024 года публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации. Засекречены будут в том числе сведения о добыче нефти за март. В случае информации, предоставляемой ежеквартально и ежегодно, будут засекречены все сведения, собранные с 1 января 2023 года.

[Публикация данных] приостанавливается до 1 апреля 2024 года. В отношении информации, формируемой ежегодно — начиная с информация за 2023 год, информации, формируемой ежеквартально, начиная с информации за 1 квартал 2023 г., информации, формируемой. ежемесячно — начиная с информации за март 2023 г., — указано в распоряжении.

26 апреля в ежемесячном докладе Росстата об индустриальном производстве не оказалось данных о добыче нефти в России за март 2023 года. С марта Россия начала добровольное уменьшение добычи на 500 тысяч баррелей в сутки.

28 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при поставках дружественным странам по уже заключенным контрактам. С декабря 2022 года поставлять российскую нефть и нефтепродукты по условиям потолка цен было запрещено.