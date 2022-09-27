Песков пообещал правовые изменения в Донбассе после референдумов

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Законодатели и правовая система России готовы к изменениям, связанным с возможным вхождением в состав страны Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей после референдумов в них, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что после референдумов ситуация там кардинальным образом изменится с юридической точки зрения.

Наша законодательная система предусмотрит варианты, разумеется. Наши законодатели, органы исполнительной власти, правовые подразделения готовы, — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия будет принимать меры для обеспечения безопасности на этих территориях после проведения там плебисцитов.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в случае вхождения ЛНР и ДНР в состав РФ руководство этих территориальных образований вместе с российским руководством будет принимать решение о введении там военного положения.

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный допустил, что на «территориях новых субъектов» после референдумов может быть введен режим контртеррористической операции (КТО). Такое же развитие событий предположил и глава Крыма Сергей Аксенов.

Исследовательская компания «ИНМСОМАР» провела соцопрос среди жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей на тему присоединения к России. В ЛНР вхождение в состав РФ поддержали 97% жителей, в ДНР — 94%, в Запорожской области — 84%, в Херсонской — 83%. Заявили о готовности участвовать в референдуме 91% жителей ЛНР, 89% жителей ДНР. В Херсонской области такое желание выразили 72%, в Запорожской — 82%.