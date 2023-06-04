Иностранцам упростили въезд в Россию по электронной визе Кабмин России расширил список пунктов пропуска для въезда по единой электронной визе

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, расширяющее список пунктов пропуска для въезда в страну по единой электронной визе, в него вошли три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербурга, сообщается на сайте кабмина. Отмечается, что это распоряжение является частью подготовительной работы по запуску единой электронной визы, по которой въезжать в Россию можно будет с 1 июля 2023 года.

В перечень добавлены три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург: форт Константин, Английская набережная, набережная лейтенанта Шмидта, — говорится в документе.

В сентябре 2022 года в МИД России сообщали, что выдавать электронные визы для въезда в страну планируется гражданам 52 иностранных государств. Изначально планировалось, что оформлять такие визы начнут с 2021 года, но из-за пандемии правительству пришлось отложить запуск новой системы.

В июне же 2020 года в МИД РФ заявляли, что электронными визами для поездок в Россию смогут воспользоваться туристы из 113 стран.

В мае правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия и гильз для патронов к оружию определенных калибров. Запрет будет действовать до 31 декабря 2023 года.