Информацию о доходах депутатов и сенаторов скроют от россиян «Ведомости»: с 1 апреля депутаты и сенаторы смогут не публиковать свои декларации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже с этого года декларации российских сенаторов и депутатов не будут публиковаться, заявил в разговоре с «Ведомостями» источник в Госдуме. Информацию подтвердил председатель комитета нижней палаты парламента по госстроительству Павел Крашенинников. По словам инсайдера, в открытый доступ станут попадать только общие сведения: сколько деклараций было подано, есть ли в документах нарушения и так далее.

То есть, это будет общая статистическая информация, — сказал собеседник журналистов.

Он подчеркнул, что больше не будут публиковаться данные о доходах депутатов и сенаторов, а также их недвижимости (как и членов их семей). Как уточнил Крашенинников, информацию перестанут публично раскрывать с 1 марта.

До апреля парламентарии обязаны отчитаться о собственных доходах и имуществе, а также об имуществе и доходах членов семей. В частности, речь идет о несовершеннолетних детях. Сведения подаются в специальные комиссии. Помимо прочего, они проверяют соблюдение запретов, действующих в отношении парламентариев.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от декларирования доходов сотрудников силовых ведомств, участвующих в военной спецоперации на Украине. В категорию освобожденных попали военные, сотрудники МВД, национальной гвардии, а также лица, имеющие специальные звания.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснял, что запрет на публикацию в период СВО сведений о доходах и расходах касается только военнослужащих и чиновников, командированных на новые территории РФ.