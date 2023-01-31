«Идиотская инициатива»: в Госдуме оценили идею отстреливать бездомных собак Депутат ГД Бурматов назвал коррупцией и саботажем идею отстреливать бездомных собак

Зампред комитета по экологии Владимир Бурматов назвал «идиотской инициативой» предложение мэра Бодайбо Евгения Юмашева отстреливать бездомных собак. В беседе с «Подъемом» он подчеркнул, что идея не будет принята в Госдуме, поскольку незаконна и является коррупцией и саботажем.

У нас есть мэры, которые ностальгируют по прежней системе, когда был разрешен массовый отстрел собак. Когда это не было тяжелым уголовным преступлением и приносило миллионы абсолютно неучтённых средств. Это была такая коррупционная распильная статья бюджета. И некоторые мэры до сих пор не могут прийти в себя от того, что эту лавочку прикрыли, — сказал Бурматов.

Депутат отметил, что воспринимает точку зрения Юмашева как нежелание работать. Парламентарий предположил, что сейчас мэру Бодайбо не понравились собаки, и он решил радикально поступить, а потому ему может не понравится еще кто-то. Главное, чтобы он не взялся за пенсионеров, отметил Бурматов.

Ранее Бурматов призвал направить штрафы за выброшенных животных на постройку приютов. По его словам, такой принцип также стимулировал бы власти регионов бороться с нарушениями, так как деньги со штрафов вернулись бы к ним в виде субсидий.