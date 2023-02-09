Хинштейн рассказал о работе Telegram-шантажистов со спецслужбами Украины Хинштейн: Telegram-шантажисты сотрудничали с украинскими спецслужбами

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Александр Хинштейн

Telegram-шантажисты, включая администратора канала «Новый век» Александра Гусова, сотрудничали с украинскими спецслужбами. Об этом заявил председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что злоумышленники создавали фейки ради получения денег за удаление и блокировку недостоверных материалов.

Выяснилось, что ТГ-шантажисты — системно создавали, а затем синхронно распространяли компромат-фейки с одной лишь целью: получить выкуп за ее удаление и блоки. Ради этого вымогатели не брезговали даже сотрудничать с украинскими спецслужбами, — написал Хинштейн в личном Telegram-канале.

Администратор канала «Новый век» Александр Гусов был задержан после того, как в полицию обратился неназванный российский бизнесмен и меценат, у которого в течение нескольких лет вымогали деньги. Всего он передал злоумышленникам порядка 12 млн рублей.

Хинштейн указал Гусова в своем списке шантажистов, отметив, что уже известно, что мужчина действовал не один.

Ранее в пресс-службе столичного главка сообщили о задержании главы известного PR-агентства, подозреваемого в том, что он координировал деятельность группировки, занимавшейся шантажем граждан с использованием недостоверных негативных материалов. По словам источника РИА Новости, речь шла об администраторе Telegram-канала «Новый век» Александре Гусове.

Также сообщалось, что бывший главред журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев, которых задержали в рамках уголовного дела о вымогательстве денег у главы Ростеха с помощью анонимного Telegram-канала «Тушите свет», в своих показаниях заявили, что ведущая Ксения Собчак является его владелицей.

Кроме того, по обвинению в вымогательстве были арестованы администраторы Telegram-канала «Адские бабки» Александра Баязитова, Ольга Архарова и Инна Чурилова. Последняя признала свою вину в полном объеме и раскаялась в содеянном. Она переведена под домашний арест. Архарова признала вину частично. Баязитова своей вины не признает.