«Грабёж и беспредел»: Слуцкий о претензии Латвии на российские активы Слуцкий назвал грабежом и беспределом намерение Латвии получить компенсацию из российских активов

Леонид Слуцкий / Фото duma.gov.ru

Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в своём Telegram-канале прокомментировал намерение Латвии получить компенсацию ущерба от так называемой советской оккупации за счёт российских активов, замороженных за рубежом. Инициативу Риги он расценил как грабёж и беспредел, а также задался вопросом, как латвийские власти будут оценивать ущерб от пребывания республики в составе СССР.

Парламентарий отметил, что Запад ищет любые предлоги для разворовывания российских активов. Предложение главы Минюста Латвии Яниса Борданса о компенсации ущерба — один из них. Министр обвиняет в нынешнем отставании республики СССР и утверждает, что латвийское общество более 80 лет ждёт «исторической справедливости».

В приличном обществе подобная «историческая справедливость» называется грабежом и беспределом, — написал Слуцкий.

Депутат сделал акцент на том, что министру юстиции надлежит гарантировать исполнение законов. Борданс же предлагает «под шумок» прибрать к рукам чужие средства. Выступить с требованием о компенсации ему не помешало даже признание главы Минфина США Джанет Йеллен, что заморозка российских активов за рубежом незаконна.

Слуцкий также поинтересовался, как латвийские власти собираются оценивать ущерб от «оккупации». Учтут ли они число погибших советских солдат при освобождении республики от фашистов, построенные во времена СССР заводы и дома.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил направить замороженные в ЕС российские валютные резервы на восстановление Украины после завершения спецоперации. В МИД России расценили эту идею как воровство.