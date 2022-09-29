Госдума захотела защитить мобилизованных от коллекторов Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, который защитит мобилизованных от коллекторов

Фото: Aleksey Ivanov/Global Look Press

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ подготовили законопроект, в котором предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, включая призванных по частичной мобилизации, а также их семьях. По словам парламентариев, в настоящее время закон такой запрет не предполагает. Депутаты рассчитывают таким образом оказать дополнительную поддержку участникам СВО на Украине, пишет РИА Новости.

Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры, — сказано в публикации.

Один из авторов документа, депутат Сергей Обухов возмутился, что до сих пор такая мера не предложена, а коллекторы продолжают беспокоить солдат и их семьи.

Минцифры ранее сообщило, что более 1,5 тысячи заявлений на отсрочку от частичной мобилизации подали за прошедший день сотрудники IT и телеком-компаний. Отмечается, что были выявлены типовые ошибки в ходе подачи заявлений, например, использование скорректированного шаблона формы-подтверждения.

В ведомстве добавили, что IT-специалисты также при подаче заявления прикладывают некорректную электронную подпись. Еще одной распространенной ошибкой является несоответствие информации в форме-подтверждении, когда из-за опечатки система может уведомить о технической ошибке.