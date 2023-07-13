«Горят лучше остальных»: Путин о судьбе западных танков на Украине Путин: переданные Украине западные танки горят лучше советских

Фото: МИД РФ

Танки западного производства, оказавшиеся в распоряжении ВСУ, активно уничтожаются российскими военными, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия». Он подчеркнул, что такие машины горят гораздо лучше, чем их советские аналоги.

Они являются приоритетной целью для наших ребят. Уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это — малоприятное обстоятельство, которое мешает их использовать. А горят они, как и все остальные, даже лучше, чем советского производства, — рассказал Путин.

Ранее сообщалось, что в рамках контрнаступления ВСУ задействовали широкий спектр западной военной техники, которую долгое время концентрировали в тылу. Так, на линии боевого соприкосновения появились американские бронемашины M2 Bradley, M113 и немецкие танки Leopard различных модификаций.

Уже на первом этапе наступательной операции украинские войска потеряли значительную часть иностранных машин. По состоянию на начало июля, как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, в зоне боевых действий было уничтожено 16 танков Leopard, то есть все машины, переданные Киеву польскими и португальскими властями. В общей сложности за месяц ожесточенного противостояния ВСУ потеряли около 2,5 тысячи единиц различного вооружения.