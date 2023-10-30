Глава Дагестана осудил беспорядки в аэропорту Махачкалы Глава Дагестана назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы грубым нарушением закона

Фото: Head of Dagestan Press Service/via Globallookpress.com

Грубым нарушением закона назвал беспорядки в аэропорту Махачкалы глава Дагестана Сергей Меликов. В своем Telegram-канале он указал, что сложившаяся ситуация является возмутительной, она получит соответствующую оценку правоохранительных органов.

Действия тех, кто собрался сегодня в махачкалинском аэропорту, — грубое нарушение закона! <...> Все дагестанцы сопереживают страданиям жертв действий неправедных людей и политиков и молятся о мире в Палестине. Но то, что произошло в нашем аэропорту, возмутительно и должно получить соответствующую оценку правоохранительных органов! И это обязательно будет сделано! — говорится в сообщении.

Вечером 29 октября толпа людей прорвалась на взлетно-посадочную полосу аэропорта, когда туда прибыл рейс авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Манифестанты выступали против действий Израиля в рамках палестино-израильского конфликта. Позднее Росавиация сообщила, что аэропорт Махачкалы освобожден от несанкционированно проникших туда людей.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что события в аэропорту Махачкалы направлены на разжигание межнациональной розни. Она призвала жителей республики не поддаваться на провокации, отметив, что целью подобных действий является «дестабилизация гражданского мира» в стране. Омбудсмен также привела высказывание президента РФ Владимира Путина, который на недавней встрече с представителями конфессий страны призвал помнить, что межнациональное и религиозное согласие являются основой российской государственности.

По мнению юриста Александра Хаминского, в случае наказания участников беспорядков в Дагестане, речь должна идти исключительно об уголовной ответственности. «Рубикон», разделяющий УК и КоАП, манифестантами был перейден, ранее выразил мнение эксперт.