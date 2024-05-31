Генпрокуратура признала нежелательным немецкий «мост между массмедиа» Генпрокуратура признала нежелательной в России немецкую НПО Dekoder

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России признала деятельность немецкой неправительственной организации Dekoder — gGmbH нежелательной в стране, сообщили в надзорном органе. Как отмечается, НПО распространяет деструктивные идеи, которые продвигаются «исключительно с целью дестабилизировать обстановку внутри российского общества». Сам проект позиционирует себя как «мост между германскими и российскими массмедиа и наукой».

Деятельность иностранной НПО Dekoder — gGmbH признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории РФ, — говорится в сообщении.

Как указывает ведомство, иностранная НПО размещает на своем сайте «противоречащие здравому смыслу» материалы, обвиняющие российское руководство в «искажении истории, тоталитаризме и экспансии». С начала СВО там публикуются также недостоверные данные, дискредитирующие ВС РФ. Партнерами портала при этом выступают информационные ресурсы, внесенные в реестр иноагентов, и организации, деятельность которых на территории России признана нежелательной.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной литовскую неправительственную организацию SOTA media. По данным ведомства, ее целью является дестабилизация обстановки в России. Позже Министерство юстиции РФ добавило ее в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны.