Минюст признал нежелательной в России литовскую НПО SOTA media

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Министерство юстиции РФ добавило в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории страны, литовскую неправительственную организацию SOTA media, следует из материалов на сайте ведомства. До этого НПО была признана таковой по решению Генпрокуратуры, так как целью ее является дестабилизация обстановки в России. В данное время в списке 165 организаций.

Ранее Минюст добавил в перечень нежелательных на территории России организаций украинский международный благотворительный фонд «Вернись живым» (мiжнародний благодiйний фонд «Повернись живим»), а также эстонское движение за независимость Карелии Stop Occupation of Karelia.

Аналогичное решение принято в отношении американской неправительственной организации Freedom House. Ранее Генпрокуратура пояснила, что деятельность этой организации имеет антироссийскую направленность.

Генпрокуратура несколькими днями ранее признала нежелательной и деятельность украинской неправительственной организации Liberal Democratic League of Ukraine. В ведомстве отметили, что основной задачей НПО является дискредитация органов власти РФ.