ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на ЛЭП в Крыму

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Российские силовики предотвратили диверсию украинских спецслужб на объекте энергетической инфраструктуры в Крыму, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦОС ФСБ. Задержан и впоследствии был арестован мужчина, ранее завербованный ВСУ.

Предотвращена диверсия, планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической инфраструктуры в республике Крым <...> Задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ, — говорится в сообщении.

У мужчины изъяли три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схему расположения опор ЛЭП в одном из районов Крыма. По оценкам специалистов, в случае повреждения объекта без электроэнергии остались бы более пяти тысяч потребителей, в том числе объекты социально значимой инфраструктуры.

Следственными органами заведено дело по статьям «Приготовление к диверсии» и «Незаконный оборот взрывчатых веществ» УК РФ. Кроме того, проверяется причастность задержанного к другим преступлениям на территории РФ.

Ранее в Ставропольском крае сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли теракт, который готовили сторонники украинских национальных подразделений. Отмечается, что всего были арестованы четыре человека. По данным силовиков, они готовились совершить диверсию в одном из административных объектов региона. У задержанных изъяли оружие, взрывные устройства и литературу по организации массовых беспорядков.